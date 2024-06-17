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ادرعي: اعتداءات حزب الله المتصاعدة قد تدفعنا نحو حافة تصعيد واسع ، ولا يمكن ان يتكرر السابع من تشرين الأول في أي من حدودنا
Lebanon 24
17-06-2024
|
03:42
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