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منظمة آيكان: الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ 91.4 مليار دولار في 2023 #العربية_عاجل

Lebanon 24
17-06-2024 | 04:29
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