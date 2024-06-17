هآرتس عن كبار المسؤولين الأميركيين: إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس هما الشرطان الأساسيان للتوصل إلى اتفاق على الجبهة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24