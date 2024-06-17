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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول: لن يكون هناك انسحاب من غزة وإنهاء للحرب قبل عودة جميع المختطفين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-06-2024 | 05:41
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