وول ستريت جورنال عن مسؤول فرنسي: باريس تطالب الآن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة لخلق مناخ مناسب لعملية التفاوض على الجبهة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)

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