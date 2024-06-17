Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مسؤول فرنسي: ربط حزب الله وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب في غزة ورفض إسرائيل لذلك عقبة رئيسية أمام انطلاق مفاوضات لتهدئة جبهة لبنان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-06-2024 | 06:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤول فرنسي: باريس تطالب الآن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة لخلق مناخ مناسب لعملية التفاوض على الجبهة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/06/2024 15:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن كبار المسؤولين الأميركيين: إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس هما الشرطان الأساسيان للتوصل إلى اتفاق على الجبهة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/06/2024 15:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصادر مصرية: حماس تسعى لهدنة طويلة الأمد وضمانات من واشنطن بأن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/06/2024 15:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبدت اهتماماً بشأن مبادرة فرنسية أميركية للتعاون من أجل تخفيف حدة التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/06/2024 15:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:03 | 2024-06-17
07:58 | 2024-06-17
07:51 | 2024-06-17
07:44 | 2024-06-17
07:33 | 2024-06-17
07:25 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24