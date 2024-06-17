وول ستريت جورنال عن مسؤول فرنسي: ربط حزب الله وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب في غزة ورفض إسرائيل لذلك عقبة رئيسية أمام انطلاق مفاوضات لتهدئة جبهة لبنان (سكاي نيوز عربية)

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