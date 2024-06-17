Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر سودانية: قوات الدعم السريع تشن هجوما من عدة محاور على سلاح المدرعات التابع للجيش وسط الخرطوم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-06-2024 | 06:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهود عيان لسكاي نيوز: معارك عنيفة بأسلحة مختلفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرقي جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان
lebanon 24
17/06/2024 17:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي التابع للجيش في سماء الخرطوم بحري والدعم السريع يرد بمضادات الطيران
lebanon 24
17/06/2024 17:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر عسكرية روسية: قواتنا باتت تسيطر على 49 بلدة في منطقة خاركيف منذ انطلاق العمليات
lebanon 24
17/06/2024 17:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لسكاي نيوز عربية: ربط الرصيف العائم الذي أقامته القوات الأميركية بشاطئ قطاع غزة
lebanon 24
17/06/2024 17:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:42 | 2024-06-17
10:38 | 2024-06-17
10:28 | 2024-06-17
10:07 | 2024-06-17
09:57 | 2024-06-17
09:54 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24