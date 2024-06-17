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مدير الإعلام في معبر رفح: القوات الإسرائيلية أحرقت صالة المغادرين (العربية)

Lebanon 24
17-06-2024 | 08:50
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