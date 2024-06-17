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الجيش الإسرائيلي يقول إن نحو 70% من رفح بات تحت سيطرته العملياتية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-06-2024 | 10:28
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