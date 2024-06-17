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ولي العهد السعودي: نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
17-06-2024 | 11:09
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