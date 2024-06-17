Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين الدور الحيوي للأونروا في توزيع المساعدات في غزة

Lebanon 24
17-06-2024 | 16:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن وغوتيريش شددا على ضرورة إيصال المساعدات لغزة ودعم جهود الأمم المتحدة لتقديم مساعدات
lebanon 24
18/06/2024 05:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إذا ما تم التوصل لصفقة بموجب المقترح فستنتهي الحرب في غزة وستزيد المساعدات الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
18/06/2024 05:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نسعى للإسراع بإصلاح المرفأ العائم واستئناف إدخال المساعدات بأقرب وقت (الشرق)
lebanon 24
18/06/2024 05:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد على أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء غزة
lebanon 24
18/06/2024 05:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-06-17
18:48 | 2024-06-17
18:34 | 2024-06-17
18:28 | 2024-06-17
18:26 | 2024-06-17
18:25 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24