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بايدن: عززنا الجناح الشرقي للناتو وأكدنا على عزمنا الدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء بالحلف (الجزيرة)

Lebanon 24
17-06-2024 | 16:36
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