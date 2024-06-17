الإمارات تخصص 70 مليون دولار من تعهدها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية (سكاي نيوز)

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