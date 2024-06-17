Advertisement

أخبار عاجلة

الإمارات تخصص 70 مليون دولار من تعهدها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-06-2024 | 16:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإمارات تخصص 70% من تعهدها البالغ 100 مليون دولار للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية في السودان
lebanon 24
18/06/2024 05:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية: الولايات المتحدة والقوى الأوروبية منقسمة بشأن مواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/06/2024 05:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر والأردن والإمارات تنفّذ عملية إسقاط لعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية على شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/06/2024 05:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: أملنا أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات حقيقية لمنع الاجتياح البري في رفح
lebanon 24
18/06/2024 05:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-06-17
18:48 | 2024-06-17
18:34 | 2024-06-17
18:28 | 2024-06-17
18:26 | 2024-06-17
18:25 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24