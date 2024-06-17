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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال 5 أشخاص وإصابة 2 خلال إخلاء الشرطة متظاهرين من أمام منزل رئيس الوزراء بالقدس (الجزيرة)

Lebanon 24
17-06-2024 | 16:46
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