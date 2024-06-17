Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل 13 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حادث اصطدام قطارين بولاية البنغال الغربية في الهند

Lebanon 24
17-06-2024 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصادم قطارين في الهند... ومقتل 15 على الأقل (فيديو)
lebanon 24
18/06/2024 05:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 6 مواطنين وإصابة 7 آخرين جراح بعضهم خطيرة جراء رمي مسلح قنبلة يدوية على حافلة نقل ركاب في طريق هيجة العبد جنوبي محافظة تعز في اليمن
lebanon 24
18/06/2024 05:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الصاروخي الروسي على كريفي ريه وسط أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/06/2024 05:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: مقتل 35 طفلاً وإصابة 20 على الأقل في هجوم قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية
lebanon 24
18/06/2024 05:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-06-17
18:48 | 2024-06-17
18:34 | 2024-06-17
18:28 | 2024-06-17
18:26 | 2024-06-17
18:25 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24