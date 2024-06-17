Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: قراصنة الإنترنت الإسرائيليون تسببوا بكشف عمليات للاستخبارات بدلا من تحقيق أهدافهم

Lebanon 24
17-06-2024 | 18:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
lebanon 24
18/06/2024 05:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع غدا في ضوء تعثر مفاوضات تبادل الأسرى واتساع العمليات العسكرية في رفح
lebanon 24
18/06/2024 05:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير: تأخير شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل سيضر بالخطط العملياتية في الحرب
lebanon 24
18/06/2024 05:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: الجيش الاسرائيلي والمخابرات كانا على علم بتفاصيل 7 تشرين الاول قبل 3 أسابيع
lebanon 24
18/06/2024 05:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-06-17
18:48 | 2024-06-17
18:34 | 2024-06-17
18:28 | 2024-06-17
18:26 | 2024-06-17
18:25 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24