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سوليفان: ستأتي لحظة يجب أن يحدث فيها تحول من العمليات العسكرية الكبرى إلى واقع آخر وقد يكون ذلك عاجلاً

Lebanon 24
17-06-2024 | 18:34
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