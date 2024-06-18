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"لبنان 24": سماع دوي انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا المحتلة في قضاء حاصبيا يتردد صداها بشكل قوي في مرجعيون وحاصبيا وبعض المناطق الحدودية

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:17
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