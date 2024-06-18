Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول عسكري إسرائيلي: نجحنا في إبعاد خطر اجتياح حزب الله لمناطق واسعة بالجليل

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون عسكريون إسرائيليون يقولون إن إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لحزب الله (الشرق)
lebanon 24
18/06/2024 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يحفر في الوعي الإسرائيلي دماراً في الشمال (الميادين)
lebanon 24
18/06/2024 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن المعارك مع "حزب الله".. هذا آخر ما قاله مسؤول إسرائيلي
lebanon 24
18/06/2024 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى عسكريا وبنى تحتية لـ"حزب الله" في ميس الجبل جنوبي لبنان (التلفزيون العربي)
lebanon 24
18/06/2024 14:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2024-06-18
07:05 | 2024-06-18
07:01 | 2024-06-18
06:27 | 2024-06-18
06:21 | 2024-06-18
06:20 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24