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هآرتس: مبعوث الرئيس الأميركي حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:55
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