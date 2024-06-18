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مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي: لا يمكن الانسحاب من غزة قبل التنفيذ الكامل لخطة بايدن

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:57
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