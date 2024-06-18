Advertisement

أخبار عاجلة

هوكشتاين: الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة

Lebanon 24
18-06-2024 | 05:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هوكشتاين: الولايات المتحدة تريد تجنب "حرب أكبر" على طول الحدود المتوترة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
18/06/2024 14:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلر: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يبقى مقلقا للغاية ونحاول حله
lebanon 24
18/06/2024 14:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة البيان الختامي لمجموعة الـ7: قلقون من الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل (العربية)
lebanon 24
18/06/2024 14:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: هذه هي خطة الاتفاق الحدودي بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
18/06/2024 14:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2024-06-18
07:05 | 2024-06-18
07:01 | 2024-06-18
06:27 | 2024-06-18
06:21 | 2024-06-18
06:20 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24