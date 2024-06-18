مبقاتي خلال اجتماعه مع هوكشتاين: لبنان لا يسعى الى التصعيد والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة الى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية

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