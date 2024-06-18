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معاريف عن عضو الكنيست غدعون ساعر: حكومة نتنياهو عاجزة عن تحقيق أهداف الحرب ويجب استبدالها

Lebanon 24
18-06-2024 | 06:20
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