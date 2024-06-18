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حماس: الاحتلال يمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد المدنيين العزل عبر فرض حصار مطبق على القطاع وإغلاق المعابر (الجزيرة)
Lebanon 24
18-06-2024
|
08:14
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