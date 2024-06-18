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نتنياهو: الوحدة الداخلية شرط أساسي للنصر ونحن نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا (الجزيرة)

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:24
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