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نتنياهو: بلينكن أبلغني أن واشنطن سترفع القيود عن إرسال السلاح لإسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:28
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