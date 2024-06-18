Advertisement

أخبار عاجلة

8 جرحى مدنيين بالغارة على سيارة في البرغلية (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة الخيام (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/06/2024 21:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف المدفعي المعادي يستهدف اطراف عدد من بلدات القطاع الغربي واصوات القذائف تسمع في اجواء مدينة صور (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/06/2024 21:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اطراف بلدة حولا فوق وادي السلوقي تتعرض لقصف فوسفوري (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/06/2024 21:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نشوب حريق كبير في جبل بوراشد في جزين جراء غارة معادية استهدفت محيط القطراني (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/06/2024 21:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:51 | 2024-06-18
13:16 | 2024-06-18
13:12 | 2024-06-18
12:57 | 2024-06-18
12:43 | 2024-06-18
12:39 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24