Advertisement

أخبار عاجلة

الميادين نقلا عن مصادر: تمتنع الشركات والمواقع المتخصصة بالصور الجوية وبالصور الصناعية بنشر أي صور محدثة عنها بطلب من الحكومة الإسرائيلية نظراً لحساسيتها

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة الـ13 "الإسرائيلية" نقلا عن مصادر لم تسمها: المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال 10 أيام
lebanon 24
18/06/2024 21:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن نتنياهو في جلسة الحكومة: نحن في حرب متعددة الجبهات وفي جبهة الجنوب لدينا هدف وهو لم يتغير (الميادين)
lebanon 24
18/06/2024 21:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مصادر: التحرّكات الإسرائيلية تشير إلى أنها تستعدّ لحرب واسعة النطاق ضدّ "حزب الله" في لبنان
lebanon 24
18/06/2024 21:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الفريق المفاوض لم يعرض تفاصيل العرض الإسرائيلي لإطلاق سراح المحتجزين على وزراء الحكومة الموسعة بطلب من نتنياهو وحكومة الحرب وخوفاً من التسريبات
lebanon 24
18/06/2024 21:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:51 | 2024-06-18
13:16 | 2024-06-18
13:12 | 2024-06-18
12:57 | 2024-06-18
12:43 | 2024-06-18
12:39 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24