الميادين نقلا عن مصادر: تمتنع الشركات والمواقع المتخصصة بالصور الجوية وبالصور الصناعية بنشر أي صور محدثة عنها بطلب من الحكومة الإسرائيلية نظراً لحساسيتها

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