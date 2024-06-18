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القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس بلدية حيفا: "حزب الله" يُحاول استخدام الإرهاب النفسي على سكان حيفا والشمال (الجزيرة)
Lebanon 24
18-06-2024
|
10:47
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