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بلينكن: سنسعى لسدّ الفجوات بين مطالب حماس وإسرائيل ولدينا الوسطاء في قطر ومصر يعملون على هذا

Lebanon 24
18-06-2024 | 11:48
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