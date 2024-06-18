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مصدر لبناني مسؤول لـ"الجزيرة": الموفد الأميركي أكّد أنّ بلاده تعمل على تفويت فرصة إندلاع حرب شاملة

Lebanon 24
18-06-2024 | 11:58
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