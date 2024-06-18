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صندوق الأمم المتحدة للسكان: إغلاق المعابر الحدودية الجنوبية لغزة يعني أن وصول الوقود أو المساعدات إلى أي جزء من القطاع يكاد يكون معدوما

Lebanon 24
18-06-2024 | 12:39
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