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هيئة بحرية بريطانية: سفينة حدّد الحوثيون أنّ إسمها "توتور" غرقت بعد استهدافها بزورق محمل بالمتفجرات يوم 12 حزيران

Lebanon 24
18-06-2024 | 14:57
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