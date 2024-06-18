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هيئة البثّ الإسرائيلية: مخاوف في إسرائيل من أن واشنطن قد تقيّد شحنات أسلحة إضافية لمنع أيّ هجوم إسرائيلي في لبنان

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:34
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