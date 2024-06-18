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"واشنطن بوست" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: القتال ضدّ "حماس" في رفح كان أكثر حدّة مقارنة بمناطق أخرى بما في ذلك مدينة غزة
Lebanon 24
18-06-2024
|
16:05
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