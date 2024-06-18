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"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يُطوّر قدرات دفاع جوية لحلّ مشكلة التعامل مع مسيّرات "حزب الله"

Lebanon 24
18-06-2024 | 16:50
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