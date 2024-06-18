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معاريف نقلاً عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: نهدف إلى إبعاد خلايا إطلاق المسيرات التابعة لحزب الله

Lebanon 24
18-06-2024 | 17:13
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