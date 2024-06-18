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سامانثا باور ل"الجزيرة": أعمال العنف ضد فرق العمل الإنساني وعمال الإغاثة لن تتوقف إلا بدخول معابر جديدة للعمل

Lebanon 24
18-06-2024 | 17:56
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