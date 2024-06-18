Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: فرضنا عقوبات على 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الحوثيين للأسلحة

Lebanon 24
18-06-2024 | 18:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الجهات التي فرضنا عليها عقوبات يوجد بعضها بالصين وقد مكنت #الحوثيين من تحقيق إيرادات مالية
lebanon 24
19/06/2024 08:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندين احتجاز الحوثيين موظفين أمميين وأفراد بعثات دبلوماسية
lebanon 24
19/06/2024 08:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن فرضت عقوبات على 4 كيانات إيرانية وشخص إيراني بسبب تطوير وتصنيع الطائرات المسيرة (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2024 08:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة على شبكات تمويل أسلحة الحوثيين (العربية)
lebanon 24
19/06/2024 08:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:16 | 2024-06-19
01:13 | 2024-06-19
01:12 | 2024-06-19
01:05 | 2024-06-19
01:04 | 2024-06-19
00:50 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24