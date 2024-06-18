Advertisement

أخبار عاجلة

قصف يستهدف خياما للنازحين في شارع الشاكوش غرب مدينة خانيونس

Lebanon 24
18-06-2024 | 18:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف شارع 10 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة (العربي)
lebanon 24
19/06/2024 08:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف المدفعي المعادي يستهدف اطراف عدد من بلدات القطاع الغربي واصوات القذائف تسمع في اجواء مدينة صور (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
19/06/2024 08:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (العربي)
lebanon 24
19/06/2024 08:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط مدينة رفح (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2024 08:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:16 | 2024-06-19
01:13 | 2024-06-19
01:12 | 2024-06-19
01:05 | 2024-06-19
01:04 | 2024-06-19
00:50 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24