هآرتس نقلاً عن مصدر إسرائيلي: التصريحات المتشائمة من كبار المسؤولين الأميركيين بشأن التهدئة على الجبهة الشمالية تشهد على صعوبات المضي قدماً في صفقة إعادة الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة

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