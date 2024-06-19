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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في منطقة كرم أبوسالم بمحيط جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
19-06-2024 | 03:39
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