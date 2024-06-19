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وزير الخارجية عبدالله بو حبيب للـ"أم تي في": موقف الدولة اللبنانية موحّد بشأن الجنوب وهو تطبيق القرار 1701 كاملاً

Lebanon 24
19-06-2024 | 05:31
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