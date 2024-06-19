اللواء الياس البيسري للـ"أم تي في": طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق "الخطة ب" التي أصبحت جاهزة وتحصيل الداتا بأنفسنا

Lebanon 24