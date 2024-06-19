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رويترز عن بلدية بروكسل: من المستحيل استضافة المباراة بين بلجيكا وإسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية لدواع أمنية (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2024 | 06:11
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