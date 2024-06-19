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أوساط حكومية شاركت في اجتماع السرايا: إذا لم تتوافر الداتا كاملة مع المعلومات المطلوبة عن النازحين فلبنان سيعتبر كل سوري وكأنه مقيم غير شرعي

Lebanon 24
19-06-2024 | 06:21
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