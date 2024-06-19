أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: قرار البيت الأبيض إلغاء الاجتماع الإسرائيلي الأميركي يوضح أن هناك عواقب لما يقوم به نتنياهو (سكاي نيوز عربية)

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