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أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: قرار البيت الأبيض إلغاء الاجتماع الإسرائيلي الأميركي يوضح أن هناك عواقب لما يقوم به نتنياهو (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
19-06-2024 | 07:57
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