صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين في الائتلاف المعارض: إلغاء الاجتماع الأميركي الإسرائيلي بشأن إيران يشكّل ضررًا خطيرًا على مصالح إسرائيل الأمنية (سكاي نيوز عربية)

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