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وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهة بين حرس الكنيست وعدد من الحاضرين في منصة الضيوف من الداعين لإسقاط حكومة نتنياهو (الجزيرة)
Lebanon 24
19-06-2024
|
09:08
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